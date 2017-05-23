Погребняк сыграл полицейского в клипе своей жены (видео)

читайте также

Погребняк в форме полицейского снялся в клипе жены Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк принял участие в съемках видеоклипа своей супруги Марии Погребняк, которая вместе с Татьяной Лялиной исполнила композицию «Мажорки77».

Гендиректор «Динамо»: У Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он никуда не рвется Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о том, как клуб решает вопрос трудоустройства форварда Павла Погребняка.

«Динамо» сыграло в футбол со школьниками (видео) Футболисты московского «Динамо» посетили сегодня одну из столичных школ.

Завидуй, Криштиану! 7 футболистов, которым в России платят миллионы ни за что Как не выйти на поле ни разу за сезон и получить за это почти два миллиона евро? Очень просто!

Павел Погребняк: Игра «Зенита» не впечатляет. Луческу - это немного не то Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился своим видением проблем «Зенита».

Евгений Муравьев: Задача «Динамо» – закрепиться в десятке РФПЛ Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о перспективах развития клуба в связи с возвращением в РФПЛ.

Столько не получает даже Роналду! 860 тысяч рублей в минуту для Погребняка За этот сезон Павел Погребняк заработает 1,8 миллиона евро, выйдя по поле в составе «Динамо» пока лишь на 126 игровых минут.

Даже незаряженное ружье раз в год стреляет. Погребняк забил! Сергей Данилевич - о долгожданном забитом мяче Павла Погребняка.

«Динамо» погасило задолженность перед Погребняком Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что клуб погасил задолженность по зарплате нападающему Павлу Погребняку.

РФС обязал московское «Динамо» погасить задолженность перед Погребняком Как сообщает официальный сайт РФС, палата по разрешению споров обязала московское «Динамо» погасить задолженность перед нападающим Павлом Погребняком и наложила на клуб запрет на регистрацию новых игроков.

Глушаков подсел на иглу, а Погребняк угодил за решетку. Наш футбол в Instagram «Советский спорт» продолжает следить за жизнью футболистов РФПЛ в социальных сетях.

«Динамо» погасит долги перед Дьяковым, Денисовым и Погребняком в ближайшее время Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что клуб рассчитается с долгами перед защитником Виталием Дьяковым, полузащитником Игорем Денисовым и нападающим Павлом Погребняком в ближайшее время.

Юрий Калитвинцев: Погребняк остается в «Динамо» «Динамо» на базе в Новогорске провело первый товарищеский матч против «Долгопрудного» (2:1).

Юрий Калитвинцев: Погребняк отправится на первый сбор «Динамо» Форвард московского «Динамо» отправится вместе с командой в Турцию на первый сбор. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

«Три раза пересек двойную сплошную». Кержаков и другие автодебоширы от футбола Лучшему бомбардиру в истории российского футбола, Александру Кержакову, грозит арест на 15 суток за нарушение ПДД.

РФС в пятницу рассмотрит заявления Погребняка, Дьякова и Денисова к «Динамо» Палата по разрешению споров РФС в пятницу рассмотрит заявления Павла Погребняка, Виталия Дьякова и Игоря Денисова в адрес московского «Динамо», сообщили «Р-Спорт» в палате.

Андрей Кобелев: Купить Погребняка в «Динамо» было моим решением Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о том, как в клубе оказался нападающий Павел Погребняк.

Павел Погребняк: Аршавин? Всем бы доиграть до его возраста Нападающий «Динамо» Павел Погребняк похвалил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

Павел Погребняк: В «Динамо» отличная атмосфера Нападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал об атмосфере внутри клуба.