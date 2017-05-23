Погребняк сыграл полицейского в клипе своей жены (видео)
Форвард московского «Динамо» Павел Погребняк исполнил роль полицейского в клипе своей жены Марии на песню «Мажорки77». Об этом сообщает Lenta.ru
Отмечается, что Мария Погребняк записала ролик совместно с Татьяной Лялиной. Также в клипе снялся певец Стас Костюшкин.
Как объяснила жена футболиста в своем аккаунте в Instagram, эта композиция высмеивает поведение детей состоятельных родителей.
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