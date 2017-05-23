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Погребняк сыграл полицейского в клипе своей жены (видео)

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Форвард московского «Динамо» Павел Погребняк исполнил роль полицейского в клипе своей жены Марии на песню «Мажорки77». Об этом сообщает Lenta.ru


Отмечается, что Мария Погребняк записала ролик совместно с Татьяной Лялиной. Также в клипе снялся певец Стас Костюшкин.

Как объяснила жена футболиста в своем аккаунте в Instagram, эта композиция высмеивает поведение детей состоятельных родителей.

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