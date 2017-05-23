«Нефтехимик» обнародовал план предсезонной подготовки
Утвержден план предсезонной подготовки «Нефтехимика» к регулярному чемпионату КХЛ сезона-2017/2018.
3 июля - сбор команды в Нижнекамске
3-4 июля - медицинский осмотр команды
5-9 июля — сбор в Нижнекамске
10-24 июля — сбор в Финляндии
26 июля - 5 августа — сбор в Нижнекамске
28 июля - контрольный матч с «Ак Барсом» в Казани
6-11 августа - Турнир Кубок Президента Республики Казахстан
12-14 августа — сбор в Нижнекамске
15-18 августа - Турнир Кубок Республики Башкортостан
19-20 августа — сбор в Нижнекамске.
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