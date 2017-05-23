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Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд»

Источник:  The IndependentКомментарии

Бывший главный тренер немецкого «Байера» Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд», сообщает The Independet.

А прошлом сезоне «Уотфорд» возглавлял итальянец Вальтер Маццари. Руководство шершней» ищет специалиста, который мог бы поставить команде остроатакующий стиль. Переговоры со Шмидтом уже начались. Также в числе претендентов на пост находятся наставник «Хала» Марку Силва и бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Напомним, по итогам прошедшего сезона в английской Премьер-Лиге «Уотфорд» занял семнадцатое место.

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