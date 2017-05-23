Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд»

Арсен Венгер: Расстроен от того, что мы не пробились в ЛЧ впервые за 20 лет

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Эвертоном» (3:1) в матче заключительного тура чемпионата Англии, а также прокомментировал непопадание клуба в Лигу чемпионов.