Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд»
Бывший главный тренер немецкого «Байера» Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд», сообщает The Independet.
А прошлом сезоне «Уотфорд» возглавлял итальянец Вальтер Маццари. Руководство шершней» ищет специалиста, который мог бы поставить команде остроатакующий стиль. Переговоры со Шмидтом уже начались. Также в числе претендентов на пост находятся наставник «Хала» Марку Силва и бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий.
Напомним, по итогам прошедшего сезона в английской Премьер-Лиге «Уотфорд» занял семнадцатое место.
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