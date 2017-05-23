Летом в составе ЦСКА может появится футболист из Китая

Футбольный клуб ЦСКА начал активную работу на китайском трансферном рынке.

Уже несколько раз скауты московских армейцев побывали в Китае в целью просмотров перспективных китайских футболистов.

­- Пока не буду говорить о конкретных фамилиях и конкретных вариантах, но велика вероятность очень скоро в составе ЦСКА появится молодой футболист из Китая, - сказал «Советскому спорту» на условиях анонимности один из источников, хорошо знакомых с ситуацией в клубе.

Напомним, что ранее ЦСКА расстался с тремя футболистами: Сергеем Чепчуговым, Кириллом Панченко и Алексеем Ионовым.

