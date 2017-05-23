Сергей Семак: Седьмое место - хороший результат, но всегда хочется большего
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвел итог выступления команды в завершившемся сезоне РФПЛ.
Клуб из Башкортостана занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.
«Я думаю, сезон прошел успешно. После двух лет, когда приходилось бороться до последних туров за выживание, в этом году уверенно заняли седьмое место. Это очень хороший результат, но всегда хочется большего, поэтому отдохнем и начнем готовиться к следующему сезону. Наша задача - побеждать в каждом матче, поэтому будем к этому стремиться», - сказал Семак.
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