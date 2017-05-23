Сергей Семак: Седьмое место - хороший результат, но всегда хочется большего

Артем Ребров: Сборная России? Мне 33 года, у меня семья, и я хотел бы спокойно готовиться в «Спартаке»

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров объяснил, почему его нет в заявке сборной России, которая в ближайшее время начнет подготовку к Кубку Конфедераций-2017.