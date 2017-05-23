Вместо Мясникова в М-1 Challenge 79 примет участие Оленичев
Российский боец Валерий Мясников не примет участие в турнире М-1 Challenge 79 по причине травмы.
На замену ему заявлен Олег Оленичев из клуба «Ратиборец», который встретится соперником Мясникова – Эноком Солвесом Торресом.
Напомним, М-1 Challenge
79 состоится 1 июня в Петербурге.
Олег Оленичев – победитель всероссийского турнира «Золотой тигр» и становился
бронзовым призером на международном турнире по джиу-джитсу Russia International
Open. В смешанных единоборствах за три с половиной года он провел 12 боев и в
восьми одержал победу. В предыдущем бою Оленичев одолел Азамата Амагова,
который ранее ни разу не проигрывал. После этого боец подписал контракт с M-1
Global.
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