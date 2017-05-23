Вместо Мясникова в М-1 Challenge 79 примет участие Оленичев

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М-1. Бой Корц (Германия) – Савилов (Россия) будет перенесен из Оренбурга в Сочи В силу ряда причин было принято решение что бой между тяжеловесами Франком Корцем (Германия, 4-2) и Николаем Савиловым (Арта и Сечь PRO, 5-2), ранее запланированный на M-1 Challenge 78, пройдет на неделю раньше и состоится на турнире M-1 Challenge 77, 19 мая в Сочи.

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M-1 Challenge 77. Сергей Фалей сразится против Лом-Али Нальгиева 19 мая в Сочи пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 77.

M-1 Challenge 77. Тилль Кинне сразится против Павла Гордеева 19 мая на турнире M-1 Challenge 77, который пройдет в Сочи, состоится бой между победителем Road To M-1 Germany Тиллем Кинне (Германия, 5-1) и Павлом Гордеевым (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец, 6-0).

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