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Вместо Мясникова в М-1 Challenge 79 примет участие Оленичев

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский боец Валерий Мясников не примет участие в турнире М-1 Challenge 79 по причине травмы.

На замену ему заявлен Олег Оленичев из клуба «Ратиборец», который встретится соперником Мясникова – Эноком Солвесом Торресом.

Напомним, М-1 Challenge 79 состоится 1 июня в Петербурге.

Олег Оленичев – победитель всероссийского турнира «Золотой тигр» и становился бронзовым призером на международном турнире по джиу-джитсу Russia International Open. В смешанных единоборствах за три с половиной года он провел 12 боев и в восьми одержал победу. В предыдущем бою Оленичев одолел Азамата Амагова, который ранее ни разу не проигрывал. После этого боец подписал контракт с M-1 Global.

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