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Вячеслав Фетисов: Россия проиграла не лучшему составу Канады, наши игроки допустили детские ошибки

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от команды Канады на чемпионате мира в Кельне и Париже.

«Одному нельзя вот просто так взять и обыграть всех игроков соперника, а потом еще и спасти Россию. У нас было видно неумение играть по ситуации и результату. Перед третьим периодом выигрывали 2:0, но потом начались детские ошибки. Нам просто не хватило терпения и дисциплины. На самом деле, мы проиграли не лучшему составу сборной Канады. Они смогли отыграться и выиграть матч за счет своего характера. Плюс нам не хватило навыков играть в сложных ситуациях на результат. Те лидеры, которые были у нас на льду, видимо еще не набрались опыта играть в подобных моментах так, как нужно, а игроки из КХЛ – это все же другой уровень, который нельзя сравнивать с НХЛ.

Канадский тренер во главе сборной России? Я плохо смотрю на это. Считаю, что у нас есть свои специалисты, которых нужно продолжать растить. У канадцев своя школа и свой стиль, а мы например до сих пор пользуемся проделанной работой школы Тарасова. Поэтому нам нужно брать и привносить что-то свое, делать свой стиль, воспитывать новых тренеров. Я считаю, что тренер в профессиональной команде – это огромная часть успеха», – цитирует Фетисова «Спорт ФМ».

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