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Эдвард Левайн: Игорь Михалкин может стать великим чемпионом

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Международной Боксерской Организации (IBO) Эдвард Левайн заявил, что российский боксер Игорь Михалкин  имеет все данные для того, чтобы стать великим чемпионом.

«По отчетам комиссара IBO мы поняли, что Михалкин очень талантливый боксер, и уровнем он был гораздо выше, чем его соперник. Михалкин, безусловно, имеет шанс стать великим чемпионом. Его ближайшие бои будут определять это, первая защита пояса будет добровольной. При этом IBO может обязать провести обязательную защиту в течение девяти месяцев. Что касается его допинговой истории, то IBO проводила свои исследования по этому поводу, но мы заметили, что эти обвинения были сняты», - сказал Левайн агентству «Р-Спорт».

В 2016 году Михалкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний и был дисквалифицирован на два года.

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