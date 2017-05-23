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Антон Шунин: Игроки «Динамо» хотят продолжать работать с Калитвинцевым

Источник:  ТАССКомментарии

Игроки московского «Динамо» хотят, чтобы Юрий Калитвинцев продолжил работу на посту главного тренера команды в будущем сезоне, сообщил капитан бело- голубых Антон Шунин.

Напомним, «Динамо» подписало контракт с Калитвинцевым летом 2016 года сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. В середине сезона бело-голубые переподписали соглашение со специалистом на новых условиях. После победы в первенстве ФНЛ руководство сделало ему предложение о пролонгации договора, однако тренер пока не дал ответа.

«Я уверен, что продление его контракта - это дело времени, - цитирует Шунина ТАСС. - Нам поставили задачу выхода в РФПЛ, мы ее выполнили. Нам хотелось бы, чтобы Юрий Николаевич остался, игрокам нравятся и тренировки, и взаимоотношения тренера с коллективом. Он собрал эту команду, и в этом его большая заслуга, он является ее частью - частью механизма, который работает».



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