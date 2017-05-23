«Тосно» не будет серьезно усиляться летом

Ленинградский «Тосно» не будет совершать громких приобретений в летнее трансферное окно, как стало известно «Спорт День за Днем».

После переезда команды на стадион «Петровский», финансовые условия клуба были ограничены. Ранее коллектив Дмитрия Парфенова играл на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде, однако РФПЛ запретила «Тосно» играть за пределами Ленинградской области. Один матч на «Петровском» будет обходиться «Тосно» около 4 миллионов рублей.

Напомним, «Тосно» в прошлом розыгрыше Футбольной Национальной Лиги занял второе место и завоевал путевку в Премьер-Лигу.