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Российский этап «Формулы Е» может вернуться в календарь в следующем сезоне

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Российский этап может вернуться в календарь гоночной серии «Формула Е» в следующем сезоне, сообщает motorsport.com

В мае 2016 года руководство «Формулы Е» отменило этап в Москве из-за обстоятельств, связанных с закрытием дорог.

Первый этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы Е» состоялся в Москве 6 июня 2015 года. Трасса была проложена по Васильевскому спуску с разворотом на Москворецком мосту, по улице Варварка и Москворецкой набережной.

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