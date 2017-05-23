Российский этап «Формулы Е» может вернуться в календарь в следующем сезоне
Российский этап может вернуться в календарь гоночной серии «Формула Е» в следующем сезоне, сообщает motorsport.com
В мае 2016 года руководство «Формулы Е» отменило этап в Москве из-за обстоятельств, связанных с закрытием дорог.
Первый этап чемпионата мира по автогонкам «Формулы Е» состоялся в Москве 6 июня 2015 года. Трасса была проложена по Васильевскому спуску с разворотом на Москворецком мосту, по улице Варварка и Москворецкой набережной.
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