Букмекеры высоко оценивают шансы «Питтсбурга» завершить серию с «Оттавой» в шестом матче
Букмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Оттава» примет «Питтсбург».
Победа клуба из столицы Канады в основное время оценивается коэффициентом 3,03, тогда как виктория команды Евгения Малкина идет за 2,14.
За ничью букмекеры предлагают 3,81.
Игра пройдет 24 мая, начало - в 03:00 мск.
Напомним, в серии до четырех побед «Питтсбург» ведет со счетом 3-2.
Матч
Место и дата
24 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция
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