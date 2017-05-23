Букмекеры высоко оценивают шансы «Питтсбурга» завершить серию с «Оттавой» в шестом матче

Букмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Оттава» примет «Питтсбург».

Победа клуба из столицы Канады в основное время оценивается коэффициентом 3,03, тогда как виктория команды Евгения Малкина идет за 2,14.

За ничью букмекеры предлагают 3,81.

Игра пройдет 24 мая, начало - в 03:00 мск.

Напомним, в серии до четырех побед «Питтсбург» ведет со счетом 3-2.