«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Уокера

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, главным претендентом на игрока сборной Англии является «Манчестер Сити», однако, за футболиста также ведут борьбу «Челси» и мюнхенская «Бавария».

Напомним, 26-летний Уокер выступает за «шпор» с 2009 года, при этом трижды уходил в аренду: в «Шеффилд Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Астон Виллу».

В нынешнем сезоне на его счету пять голевых передач в 33 матчах премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что англичанин собирается покинуть лондонский клуб из-за непростых отношений с наставником «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.