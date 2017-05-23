Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хачанов обыграл Оливо в первом круге турнира в Лионе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Ренцо Оливо в первом круге теннисного турнира в Лионе.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 12 минут, - 6:2, 6:4.

Хачанов четыре раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У Оливо четыре эйса, две двойные ошибки и один брейк.

В следующем раунде Хачанов встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Медведев уступил Симону на старте турнира в ЛионеРоссийский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй раунд турнира во французском Лионе, призовой фонд которого составляет более 480 тысяч евро.Зверев обыграл Джоковича в финале турнира в РимеФинальный матч турнира АТР в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Зверева.Джокович разгромил Тима в полуфинале турнира в РимеСербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в финал представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.Джокович обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира в Риме между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Джоковича.Матч между Дель Потро и Джоковичем остановлен из-за дождя и будет доигран в субботуЧетвертьфинальная встреча турнира «Мастерс 1000» в Риме между аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро и сербом Новаком Джоковичем остановлена из-за сильного дождя.Тим обыграл Надаля и вышел в 1/2 финала турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между австрийцем Домиником Тимом и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Тима.Зверев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и канадцем Милошем Раоничем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:1 в пользу Раонича.Изнер обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в РимеМатч 1/4 финала турнира АТР в Риме (Италия) между американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой американского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 2:6, 7:6 (2) в пользу Изнера.Надаль вышел в четвертьфинал турнира в РимеИспанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.Джокович сыграет с дель Потро в четвертьфинале турнира в РимеСербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.Вавринка обыграл Пэра во втором круге турнира в РимеШвейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл француза Бенуа Пэра во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»Шараповой отказали, своего преступника взяли: двойные стандарты «Ролан Гаррос»Следом за отказом от Шараповой на мужской Открытый чемпионат Франции пригласили француза, который был дисквалифицирован за ставки.Первое поражение России на ЧМ, травма Шараповой и дубль Алексиса Санчеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Роджер Федерер: Я принял решение не участвовать в «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о том, что пропустит «Ролан Гаррос».Маррэй проиграл Фоньини во втором круге турнира в РимеВо втором круге турнира в Риме британский теннисист Энди Маррей уступил итальянцу Фабио Фоньини со счетом 2:6, 4:6.Джокович вышел в третий круг турнира в РимеСербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.Бердых одержал 600-ю победу в карьереВо втором круге теннисного турнира в Риме Томаш Бердых, посеянный под двенадцатым номером, обыграл Карлоса Берлока, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 6:4.Федерер не сыграет на «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Франции-2017 – «Ролан Гаррос».Хачанов опустился на 12 позиций в рейтинге ATPРоссийский теннисист Карен Хачанов потерял 12 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.Надаль обыграл Тима в финале турнира в МадридеФинальный матч турнира АТР в Мадриде (Испания) между испанцем Рафаэелем Надалем и австрийцем Домиником Тимом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (8), 6:4 в пользу Надаля.
Хоккей
Борис Михайлов: Снимать Знарка? Так вопрос не стоит
Футбол
Артем Дзюба: Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним и верю в него
Хоккей
Вячеслав Фетисов: Россия проиграла не лучшему составу Канады, наши игроки допустили детские ошибки
Футбол
Летом в составе ЦСКА может появиться футболист из Китая
все новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
ATP Tour
ATP Tour