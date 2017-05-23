Хачанов обыграл Оливо в первом круге турнира в Лионе
Россиянин Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Ренцо Оливо в первом круге теннисного турнира в Лионе.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 12 минут, - 6:2, 6:4.
Хачанов четыре раза подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У Оливо четыре эйса, две двойные ошибки и один брейк.
В следующем раунде Хачанов встретится с австралийцем Джорданом Томпсоном.
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