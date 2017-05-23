Хирамагомедова накажут за избиение Габдуллина
Международная Ассоциация
смешанных единоборство накажет бойца Гаджимурада Хирамагомедова за избиение
вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.
«У нас состоится собрание, мы будем обсуждать и применим санкции. Такие действия позорят наш спорт, это просто непозволительно. Конечно, это не имеет отношения к нашей ассоциации, но такое поведение неприемлемо. Есть официальные правила оспаривания решения судей, а так ведь каждый будет ходить и морду бить судьям. За такие вещи вообще в тюрьму нужно сажать», - сообщил ТАСС президент WMMAA Вадим Финкельштейн.
Боец смешанных единоборств (ММА) Хирамагомедов, выступающий в
весовой категории до
Напомним, Хирамагомедов – двукратный чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратный чемпион России и обладатель Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере.