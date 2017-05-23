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Хирамагомедова накажут за избиение Габдуллина

Источник:  ТАССКомментарии

Международная Ассоциация смешанных единоборство накажет бойца Гаджимурада Хирамагомедова за избиение вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.

«У нас состоится собрание, мы будем обсуждать и применим санкции. Такие действия позорят наш спорт, это просто непозволительно. Конечно, это не имеет отношения к нашей ассоциации, но такое поведение неприемлемо. Есть официальные правила оспаривания решения судей, а так ведь каждый будет ходить и морду бить судьям. За такие вещи вообще в тюрьму нужно сажать», - сообщил ТАСС президент WMMAA Вадим Финкельштейн.

Боец смешанных единоборств (ММА)  Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, решением судей проиграл бой Георгию Кичигину. После поединка Хирамагомедов пришел в гостиницу к Габдуллину и нанес несколько ударов, повлекших за собой двойной перелом челюсти и сотрясение головного мозга. Сотрудниками полиции заведено административное производство.

Напомним, Хирамагомедов – двукратный чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратный чемпион России и обладатель Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере. 

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