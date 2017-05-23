«Амкар» предложил Гаджиеву новый контракт

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб предложил новый контракт тренерскому штабу во главе с Гаджи Гаджиевым.

«Гаджи Муслимовичу предложили новый контракт, как и всему тренерскому штабу. Люди имеют право поразмышлять над этим вопросом», - цитирует Резвухина «Р-Спорт».

В прошедшем сезоне пермяки заняли десятое место чемпионате России. Нынешний контракт с Гаджиевым, который возглавляет уральский клуб с 2014 года, истекает летом.