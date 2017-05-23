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«Спартак» готов увеличить зарплату Зе Луишу

Источник:  «Известия»Комментарии

Руководство московского «Спартака», а также тренерский штаб красно-белых довольны выступлением форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что столичный клуб предложил игроку новый контракт.

«Сразу по завершении чемпионата России руководство клуба предложит Зе Луишу поставить подпись под новым контрактом. Предполагается, что срок соглашения останется прежним, а изменения коснутся только финансовой части договора — зарплата и бонусная часть будут увеличены. И тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой, и руководство клуба во главе с Леонидом Федуном довольны уровнем игры Зе Луиша в «Спартаке». Самого форварда также всё устраивает в московском клубе. Поэтому стороны надеются на длительное и плодотворное сотрудничество», – цитируют «Известия» источник в московском клубе.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий провел во всех турнирах 24 матча, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

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