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Минимальная цена билета на матч Россия - Чили составляет 250 рублей

Источник:  РФСКомментарии

Стоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили будет составлять от 250 до 2000 рублей, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Действует ограничение по количеству билетов – не более четырех в одни руки.

Матч с чилийцами состоится на «ВЭБ-Арене» 9 июня. Российские футболисты будут готовится к ней на стадионе им. Эдуарда Стрельцова в Москве.

5 июня сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште.

Голосование: Какого результата сборная России добьется на Кубке Конфедераций-2017?

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