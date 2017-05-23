Минимальная цена билета на матч Россия - Чили составляет 250 рублей

Стоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Чили будет составлять от 250 до 2000 рублей, сообщает пресс-служба Российского Футбольного Союза.

Действует ограничение по количеству билетов – не более четырех в одни руки.

Матч с чилийцами состоится на «ВЭБ-Арене» 9 июня. Российские футболисты будут готовится к ней на стадионе им. Эдуарда Стрельцова в Москве.

5 июня сборная России сыграет с командой Венгрии в Будапеште.