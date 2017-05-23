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ЦСКА просмотрит вратаря нальчикского «Спартака» на сборе в Австрии

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

ЦСКА пригласил на первый сбор в Австрию голкипера команды «Спартак-Нальчик» Антона Антипова.

- Да, действительно Антипов поедет на первый сбор с ЦСКА, - цитирует спортивного директора армейцев Олега Яровинского «Матч ТВ». - Останется ли в ЦСКА - это будет зависеть только от него и решения тренерского штаба.

В минувшем первенстве ФНЛ 27-летний Антипов сыграл со всех 38 матчах и пропустил 37 мячей. «Спартак-Нальчик» занял итоговое 19-е место и вылетел в ПФЛ.



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