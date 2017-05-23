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Футболисты «Манчестер Юнайтед» начали тренировку с минуты молчания

Источник:  BBCКомментарии

Игроки «Манчестер Юнайтед» минутой молчания почтили память погибших в  результате взрыва на «Манчестер Арене», сообщает BBC.

Перед утренней тренировкой футболисты «МЮ» выстроились в круг и почтили память погибших.

Напомним, в понедельник проходил концерт американской певицы Арианы Гранде в комплексе «Манчестер Арена», где произошел теракт, в результате которого 22 человека погибли и около 60 получили ранения.

Финал Лиги Европы 2016/2017 состоится 25 мая в Кардиффе.

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