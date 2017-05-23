Полузащитник сборной Германии и «Манчестер Сити» Лерой Сане не сыграет на Кубке конфедераций-2017 в России из-за операции на носу, сообщает Немецкий Футбольный Союз.

«Конечно, я хотел бы быть в России. Но после консультации с врачами я решил использовать летнюю паузу для этой процедуры (операции на носу), чтобы спокойно начать новый сезон», - сказал Сане.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии попала в квартет B, где сыграет с Чили, Австралией и Камеруном.