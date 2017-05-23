Пепе: Жду нового предложения от «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Пепе заявил, что планирует остаться в испанском клубе. Ранее сообщалось, что к игроку сборной Португалии проявляют интерес миланский «Интер», а также клубы из чемпионата Китая.

«Мой контракт с «Реалом» рассчитан до июня, а дальше будет видно. Как я говорил ранее, буду ждать предложения от руководства до самого конца», – цитирует Пепе Movistar.

По информации СМИ, чемпион испанской примеры рассматривает возможность приглашения защитника «Баварии» Жерома Боатенга. Если этот трансфер состоится, «Реал» отпустит Пепе в другой клуб.