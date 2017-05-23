Массимо Каррера: Чемпионату России не хватает рекламы в Европе

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе.

«Россия - одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет; другое дело, что кому-то та или иная страна может не подходить по каким-то личным соображениям, но мне вот Россия нравится! Нравится она и моей семье, а также нашим друзьям, которые посещают Москву. Что касается зарубежных тренеров и игроков, то мне трудно говорить за них; пожалуй, я бы только отметил, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе. Скажем, в Италии его показывали после Евро-2008, но затем перестали», - сказал Каррера агентству ТАСС.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года после отставки Дмитрия Аленичева и привел клуб к золотым медалям.