Массимо Каррера: Тарасовка - любимое место в Москве

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, какое место в Москве у него является любимым.

«Мое любимое место - тренировочная база «Спартака» в Тарасовке. Москва - прекрасный город, но у меня было не так много времени, чтобы с ним близко познакомиться. Я ведь и жил по большей части в этом сезоне именно в Тарасовке, только в самом конце временно переехал в отель в центре города, когда подъехала моя жена». Но кое-что мы, конечно, посмотреть успели, и масштабы города впечатляют. А когда про Красную площадь говорят, что она одна из самых красивых в мире, - это правда», - приводит ТАСС слова Карреры.

«Спартак» в прошедшем розыгрыше чемпионата России занял первое место и добыл путевку в Лигу Чемпионов.