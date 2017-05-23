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Массимо Каррера: Надеюсь, Промес останется игроком «Спартака» к нашему старту в Лиге чемпионов

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов.

«Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это все-таки внутреннее дело клуба. Конечно, у нас есть определенные планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться 3-4 новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта – чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня.

По состоянию на сегодняшний день Квинси Промес остается игроком «Спартака». И я надеюсь, что он им останется и к тому моменту, когда мы стартуем в Лиге чемпионов. Квинси хочет играть в Лиге чемпионов за «Спартак», а «Спартак» хочет видеть Квинси в своем составе, так что наши желания совпадают!

По поводу судейства я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде», – цитирует специалиста ТАСС.

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