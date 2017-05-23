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Французкая полиция провела обыски домов Ди Марии и Пасторе

Источник:  Football LeaksКомментарии

Сотрудники французкой жандармерии провели обыски домов игроков «Пари Сен-Жермен», Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе, сообщает Football Leaks.

Отмечается  что следственные мероприятия были проведены ранним утром, футболистам было предъявлено обвинение в крупных налоговых махинациях «с отягчающими обстоятельствами». О результатах обысков неизвестно.

Анхель Ди Мария перешел в ПСЖ из «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, провел 42 матча и забил 14 голов. Хавьер Пасторе выступает за парижский клуб с 2011 года, провел 161 матч и забил 25 голов. Прошедший чемпионат Франции ПСЖ завершил на втором месте.

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