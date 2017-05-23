«Амкар» предложил продлить контракты Заневу и Голу
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб предложил продлить контракты защитнику Петару Заневу и полузащитнику Янушу Голу.
«Заневу и Голу предложено продлить контракт, они думают», - сказал Резвухин.
В прошедшем сезоне пермяки заняли десятое место в чемпионате России. Контракты Занева и Гола с уральским клубом заканчиваются в июне, оба футболиста выступают за «Амкар» с 2013 года.
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