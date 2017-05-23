Годзюр, Грозав, Пирис и Лебеденко покинули «Терек»

Как сообщает пресс-служба «Терека», сегодня, 23 мая команду покинули голкипер Ярослав Годзюр, а также полузащитники Георге Грозав, Факундо Пирис и Игорь Лебеденко.

Руководство грозненского клуба выразило футболистам огромную благодарность за работу в клубе и пожелало им профессиональной удачи и счастья в личной жизни.

Напомним, 32-летний Годзюр выступал за «Терек» с 2008 года. 26-летний Грозав и 27-летний Пирис присоединились к клубу в 2013 году. 33-летний Игорь Лебеденко находился в команде с 2012 года.

Отметим, что накануне новым главным тренером команды стал экс-наставник «Краснодара» Олег Кононов.