Blizzard анонсировала лигу Overwatch Contenders

Компания Blizzard запустила лигу Overwatch Contenders для Европы и Северной Америки.



Чтобы определить лучшие команды на серверах Европы, нулевой сезон лиги Overwatch Contenders будет открытым для всех. По результатам отборочных игр, проводимых по сети, компания Blizzard определит восемь лучших команд. Призовой фонд соревнований составит 50 000 долларов.



Затем эти команды будут соревноваться между собой на протяжении шести недель в первом сезоне лиги Overwatch Contenders и четыре лучшие из них сразятся в играх плей-офф за призовой фонд в размере 100 000 долларов.



Амбициозным киберспорсменам предстоит бороться не только за деньги и славу, но и за внимание организаций из Лиги Overwatch, которые занимаются комплектованием своих составов.



После запуска лиги Overwatch Contenders стремящиеся в нее команды смогут продемонстрировать свои навыки в ходе игр Открытого дивизиона Overwatch. Эта серия турниров для игроков уровня «Мастер» и выше пройдет в отдельных регионах по всему миру, а победители этих состязаний получат шанс принять участие в сезоне Overwatch Contenders в своих регионах в 2018 году.