«Динамо»: Пытаемся трудоустроить Погребняка и Дьякова

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов рассказал, что руководство ищет новые клубы Павлу Погребняку и Виталию Дьякову.

«Что касается Погребняка и Дьякова, то по этим игрокам ведутся переговоры со сторонними клубами, с самими футболистами, но конкретики пока никакой нет, работа ведется. Пытаемся им найти приемлемый вариант трудоустройства», - сказал Кречетов агентству «Р-Спорт».

Напомним, что по результатам прошлого сезона футболисты «Динамо» выиграли Футбольную Национальную Лигу и вышли в Премьер-Лигу.