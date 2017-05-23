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Футбол.
Чемпионат Италии 2016/2017 Тур 37
21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция Финал
03:30
Кливленд
108 : 111
Бостон
Футзал.
Суперлига 2016/2017 / 1/2 финала
16:30
Газпром-Югра
5 : 6
Дина
20:30
Динамо
2 : 1
Сибиряк
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03:00
Нэшвилл
6 : 3
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Баскетбол
04:00
Сан-Антонио
115 : 129
Голден Стэйт
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Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Западная конференция Финал
03:00
Нэшвилл
6 : 3
Анахайм
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Западная конференция Финал
04:00
Сан-Антонио
115 : 129
Голден Стэйт
Футзал.
Суперлига 2016/2017 / 1/2 финала
16:30
Газпром-Югра
- : -
Дина
20:30
Динамо
- : -
Сибиряк
Результаты дня
Хоккей
03:00
Оттава
- : -
Питтсбург
Футбол
21:45
Аякс
- : -
Манчестер Юнайтед
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Футбол.
Лига Европы 2016/2017 / Плей-офф Финал
21:45
Аякс
- : -
Манчестер Юнайтед
Футбол.
Россия. ПФЛ. Зона «Восток» 2016/2017 Тур 22
Сахалин
- : -
Динамо Барнаул
Зенит Иркутск
- : -
Чита
Смена
- : -
Иртыш
Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэнли 2017 / Восточная конференция Финал
03:00
Оттава
- : -
Питтсбург
Баскетбол.
НБА 2016/17 - Плей-офф / Восточная конференция Финал
03:30
Кливленд
- : -
Бостон
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23 мая 2017, 15:24
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