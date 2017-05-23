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«Урал» в межсезонье проведет два сбора в Словении

Источник:  Znak.comКомментарии

Стал известен план предсезонной подготовки «Урала».

Подготовка к новому сезону стартует 12 июня сообщает Znak.com. В этот день подопечные Александра Тарханова пройдут углубленное медицинское обследование.

13 июня начнется первый летний сбор, который пройдет до 19 июня на спортивной базе «Бажовия» под Сысертью. 21 июня команда, как и в прошлом году, отправится в Словению. Там футболисты «Урала» проведут два учебно-тренировочных сбора и сыграют несколько контрольных матчей.

Чемпионат России стартует 16 июля.



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