«Урал» в межсезонье проведет два сбора в Словении
Стал известен план предсезонной подготовки «Урала».
Подготовка к новому сезону стартует 12 июня сообщает Znak.com. В этот день подопечные Александра Тарханова пройдут углубленное медицинское обследование.
13 июня начнется первый летний сбор, который пройдет до 19 июня на спортивной базе «Бажовия» под Сысертью. 21 июня команда, как и в прошлом году, отправится в Словению. Там футболисты «Урала» проведут два учебно-тренировочных сбора и сыграют несколько контрольных матчей.
Чемпионат России стартует 16 июля.
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