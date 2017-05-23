«Ливерпуль» – главный претендент на Окслейд-Чемберлена

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.

Как сообщает The Sun, на игрока сборной Англии претендует «Ливерпуль», который готов отдать за него 35 млн фунтов. Ранее сообщалось, что в стане мерсисайдского клуба решили обдумать вопрос этой сделки, однако, сейчас в руководство «красных» твердо решило побороться за футболиста «пушкарей».

Отметим, что по информации СМИ, главным претендентом на англичанина является «Манчестер Юнайтед», который готов осуществить его трансфер по инициативе главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Однако, мерсисайдский клуб за счет столь щедрого предложения может опередить «красных дьяволов».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел на клубном уровне 44 матча, забил 6 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.