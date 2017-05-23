Владимир Хрюнов: Матч Устинов - Окендо планируется провести 8 июля в Лондоне

ПромоутерВладимир Хрюнов рассказал, что 8 июля в Лондоне планируется провести бой между российским боксером-тяжеловесом Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо.

- Шеннон Бриггс провалил допинг-тест, и его бой с Фресом Окендо, намеченный на 3 июня, не состоится. И мы уже начали переговоры с командой Окендо о проведении поединка. Матч планируется провести 8 июля в Лондоне, думаю, что переговоры завершатся очень быстро, - передает слова Хрюнова «Р-Спорт».

Напомним, что ESPN сообщил о том, что американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу.