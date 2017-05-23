Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Хрюнов: Матч Устинов - Окендо планируется провести 8 июля в Лондоне

Источник:  Р-СпортКомментарии

ПромоутерВладимир Хрюнов рассказал, что 8 июля в Лондоне планируется провести бой между российским боксером-тяжеловесом Александром Устиновым и пуэрториканцем Фресом Окендо.

- Шеннон Бриггс провалил допинг-тест, и его бой с Фресом Окендо, намеченный на 3 июня, не состоится. И мы уже начали переговоры с командой Окендо о проведении поединка. Матч планируется провести 8 июля в Лондоне, думаю, что переговоры завершатся очень быстро, - передает слова Хрюнова «Р-Спорт».

Напомним, что ESPN сообщил о том, что американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шеннон Бриггс провалил допинг-тестАмериканский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительную допинг-пробу, как сообщает сайт Всемирной Боксерской Ассоциации.WADA обнаружило у Бриггса повышенный уровень тестостеронаБывший чемпион мира в тяжелой весовой категории по версии WBO Шеннон Бриггс не будет претендовать на вакантный титул действующего чемпиона мира по версии WBA.Россиянин Устинов 19 мая проведет рейтинговый бой в АнглииПромоутер российского боксера супертяжелого веса Александра Устинова Владимир Хрюнов рассказал о планах своего подопечного.Бриггс и Окендо 3 июня определят чемпиона WBAТитульный бой в супертяжелом весе по версии WBA между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо получил официальное подтверждение.Бриггс и Окендо проведут чемпионский бой 3 июня в США3 июня в Голливуде (штат Флорида. США) пройдет поединок между боксерами тяжелого веса Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо. Об этом сообщает Boxingscene.com.Бой Бриггс – Окендо на грани срыва. За титул WBA сразится россиянин?Бой Бриггс – Окендо на грани срыва. За титул WBA сразится россиянин?Бой за звание «регулярного» чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо находится под угрозой срываЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуЛебедев – Власов и другие бои, которые хотелось бы увидеть в 2017 годуСамые ожидаемые боксерские поединки 2017 года.Владимир Хрюнов: Осталось разобраться с тем, кто будет противником УстиноваВладимир Хрюнов, представляющий интересы 39-летнего российского тяжеловеса Александра Устинова сообщил дату проведения следующего боя своего подопечного.Владимир Хрюнов: Ставлю под сомнение профессионализм некоторых людей из команды ПоветкинаСпортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал отмену боя между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.Всемирная боксерская ахинея. Что породило самый странный титульный бой в историиВсемирная боксерская ахинея. Что породило самый странный титульный бой в историиРезолюция Всемирной боксерской ассоциации по ситуации в тяжелом весе обескуражила даже видавших виды болельщиков.Ортис отказался подписывать контракт на бой с УстиновымПоединок между временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Луисом Ортисом и Александром Устиновым снова находится под угрозой срыва.Чемпион мира в тяжелом весе Луис Ортис разорвал контракт с Golden Boy PromotionsВременный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе кубинец Луис Ортис больше не сотрудничает с компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.Бой между Ортисом и Устиновым не состоитсяБой между временным чемпионом мира по версии WBA в тяжелом весе Луисом Ортисом и Александром Устиновым не состоится.Владимир Хрюнов: Мальдонадо в Нальчике может провести матч по рукопашному боюПромоутер Владимир Хрюнов сообщил, что бразилец Фабио Мальдонадо, 17 июня проигравший в Санкт-Петербурге поединок по смешанным единоборствам россиянину Федору Емельяненко, в августе может стать соперником россиянина Азамата Мурзаканова по титульному бою в Нальчике за звание чемпиона мира по рукопашному бою.Бой Устинов – Ортис пройдет 17 сентября в Лас-ВегасеВладимир Хрюнов, представляющий интересы 39-летнего российского супертяжеловеса Александра Устинова сообщил дату и место проведения поединка между своим подопечным и временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA, 37-летним кубинцем Луисом Ортисом.Владимир Хрюнов: Слайс скончался от инфарктаПромоутер Владимир Хрюнов сообщил, что причиной смерти известного бойца смешанных единоборств Кимбо Слайса, соперника россиянина Азамата Мурзаканова по титульному бою за звание чемпиона мира по рукопашному бою, стал инфаркт.Лукас Браун лишен титула WBA из-за употребления допингаАвстралийский боксер Лукас Браун лишен титула чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе и дисквалифицирован на полгода за употребление допинга, сообщается на официальном сайте WBA.Хрюнов намерен провести бой Ортис – Устинов в СШАПромоутер Владимир Хрюнов заявил, что торги на организацию боя между временным чемпионом мира WBA по боксу в супертяжелом весе кубинцем Луисом Ортисом и россиянином Александром Устиновым будут объявлены в ближайшее время, в случае выигрыша тендера матч пройдет в США.Бой Браун — Окендо состоится в июне 2016 годаКак сообщает boxingnews, поединок между австралийцем Лукасом Брауном (24-0, 21 КО) и Фресом Окендо (37-8, 24 КО) состоится в июне 2016 года.Тайрон Спонг и другие кикбоксеры, выступавшие в России по правилам боксаТайрон Спонг и другие кикбоксеры, выступавшие в России по правилам боксаЛегенда К-1 Тайрон Спонг проведет свой третий профессиональный боксерский поединок.
Теннис
Хачанов обыграл Оливо в первом круге турнира в Лионе
Хоккей
Букмекеры высоко оценивают шансы «Питтсбурга» завершить серию с «Оттавой» в шестом матче
Хоккей
Борис Михайлов: Снимать Знарка? Так вопрос не стоит
Футбол
Артем Дзюба: Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним и верю в него
все новости
Владимир Хрюнов
Владимир Хрюноввсе новости
Фрес Окендо
Фрес Окендовсе новости
Александр Устинов
Александр Устиноввсе новости