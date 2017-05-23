Агент: ЦСКА еще не начал переговоры с Милановым о продлении контракта

Мирчо Димитров, агент полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что руководство клуба еще не встречалось с болгарским футболистом для проведения переговоров о продлении контракта.

Контракт 25-летнего хавбека с армейцами истекает летом 2018 года. Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что руководство клуба планирует 22 мая встретиться с игроками и тренерским штабом для переговоров.

«Абсолютно никаких новостей нет. У нас не было еще встреч, никто нас пока не приглашал - молчание. Ждем», - цитирует Димитрова «Р-Спорт».

В минувшем сезоне Миланов в 18 матчах чемпионата России забил два мяча и отдал одну голевую передачу.