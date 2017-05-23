Дмитрий Песков: Путин посетит школу-интернат «Краснодара»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что
Владимир Путин намерен посетить детскую школу-интернат футбольного клуба «Краснодара».
«Школа-интернат краснодарской команды – блистательная», - приводит слова Пескова «Газета.Ру».
СОШ-интернат «ФК» «Краснодар» была открыта в 201 году, инфраструктура состоит из спортивного комплекса с тренажерным, батутно-акробатическим, спортивным залами, бассейном. Имеются пять футбольных полей с травяным покрытием, два крытых манежа, и стадион на три тысячи мест.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически