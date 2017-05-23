Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Кудряшов: Не волнуюсь перед боем с Дуродолой

Комментарии

Действующий обладатель чемпионского пояса по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов сказал, что не испытывает давления перед реваншем с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Я и без Дуродолы являюсь первым в рейтинге WBC. Но это реванш, это принципиально, Дуродола достаточно неплохо выступил в Казани. Я думаю, он так же уверен в своей победе. И этот факт делает бой более интересным. На этот бой можно многое «навешать» – поединок у меня дома, дополнительная ответственность, главный бой вечера, реванш... Но внутренне я абсолютно спокоен сейчас, по ощущениям для меня это обычный бой. Никакого волнения больше, чем обычно, я не испытываю. Я уже достаточно долгое время нахожусь в тренировочном лагере, форма отличная, теперь остается подвести себя в оптимальном состоянии к бою», - сказал Кудряшов «Р-Спорт».  

Напомним, что Кудряшов встречался с Дуродолой в ноябре 2015 года и проиграл нокаутом во втором раунде. Всего за карьеру россиянин провел 21 бой, 20 из которых выиграл.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Работаю на атомной электростанции». Эксклюзивное интервью Дмитрия Кудряшова«Работаю на атомной электростанции». Эксклюзивное интервью Дмитрия КудряшоваРоссийский боксер рассказал в интервью «Советскому спорту» о подготовке к реваншу против Оланреваджу Дуродолы.Дмитрий Кудряшов: Бой между Джошуа и Кличко — настоящий экшнРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился своим мнением о поединке между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Дмитрий Кудряшов: На допинг меня проверяют до поединка и после негоРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о том, когда его проверяют на допинг.Дмитрий Кудряшов: Работаю в службе безопасности на режимном объектеРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов заявил, что после окончания спортивной карьеры займется общественной деятельностью.Дмитрий Кудряшов: Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды ДуродолыРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, почему бой с Оланвераджу Дуродолой был перенесен с 22 мая на 3 июня.Дмитрий Кудряшов: Мы пригласили Каленгу, так как он по стилю похож на ДуродолуРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о своей подготовке к поединку против Оланреваджу Дуродолы, который состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.Кудряшов и Дуродола проведут реванш 20 маяКак сообщает официальный сайт компании «Мир бокса», 20 мая в Ростове-на-Дону состоится реванш между российским боксером первого тяжелого веса 31-летним Дмитрием Кудряшовым и 36-летним нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.Дмитрий Кудряшов: Ведем переговоры с Дуродолой, хотелось бы провести реванш в РоссииОбладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов рассказал о своих планах на будущее, отметив, что на данный момент ведутся переговоры по реваншу с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)Дмитрий Кудряшов получил степень магистра (фото)Обладатель чемпионского пояса WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов получил степень магистра Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).Кудряшов может претендовать на титульный бой по версии WBCРоссийский боксер Дмитрий Кудряшов скоро может провести титульный поединок в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.Кудряшов нокаутировал Сильгадо, Власов – ЧахкиеваРоссийский боксер Дмитрий Кудряшов одержал победу над колумбийцем Сантандером Сильгадо.Дмитрий Кудряшов: В поеднике Лебедев – Гассиев не может быть явного фаворитаРоссийский боксёр Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Поветкин сохранил первое место в рейтинге WBC в тяжелом весеРоссийский боксер Александр Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг, сообщается в пресс-релизе WBC.Кудряшов проведет 3 декабря бой с СильгадоРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проведет свой следующий поединок 3 декабря в Москве в рамках вечера Лебедев – Гассиев. Его соперником станет Сантандер Сильгадо из Колумбии.Кудряшов и Чахкиев выступят в андеркарте боя Лебедев – ГассиевРоссийские боксеры первого тяжелого веса Федор Кудряшов и Рахим Чахкиев выступят в андеркарте Денис Лебедев - Мурат Гассиев в рамках шоу «Мира бокса» 3 декабря.Чахкиев и Кудряшов. Была ли работа над ошибками?Чахкиев и Кудряшов. Была ли работа над ошибками?Россияне Дмитрий Кудряшов и Рахим Чахкиев, потерпевшие поражения в прошлом году, одержали победы. Но так ли все хорошо для них?Руки-мельница, кошки-мышки и избиение от ЛебедеваРуки-мельница, кошки-мышки и избиение от ЛебедеваКорреспондент Sovsport.ru Сергей Ващенко – о главных поединках вечера бокса в Москве.Кудряшов победил Дос Сантоса техническим нокаутомКудряшов победил Дос Сантоса техническим нокаутом30-летний россиянин Дмитрий Кудряшов в рейтинговом поединке победил 38-летнего бразильца Жулио Сезара Дос Сантоса.Отберет ли Лебедев пояс у аргентинца? Анонс главных поединков субботыОтберет ли Лебедев пояс у аргентинца? Анонс главных поединков субботыSovsport.ru анонсирует главные поединки субботы, в числе которых Лебедев – Рамирес, Паркер – Такам, Хэй – Джерджяй, Шуменов – Райт и другиеЛебедев перевесил Рамиреса, Кудряшов оказался тяжелее дус СантусаВ Москве состоялась официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу 21 мая («Мегаспорт»), организованного промоутерской компанией «Мир бокса», в главном бою которого сойдутся действующий чемпион по версии WBA в первом тяжелом весе 36-летний россиянин Денис Лебедев (28-2-0, 21 КО) и чемпионом IBF в этом же весе 32-летний аргентинец Виктор Эмилио Рамирес (22-2-1, 17 КО).
Теннис
Хачанов обыграл Оливо в первом круге турнира в Лионе
Хоккей
Букмекеры высоко оценивают шансы «Питтсбурга» завершить серию с «Оттавой» в шестом матче
Хоккей
Борис Михайлов: Снимать Знарка? Так вопрос не стоит
Футбол
Артем Дзюба: Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним и верю в него
все новости