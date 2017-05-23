Дмитрий Кудряшов: Не волнуюсь перед боем с Дуродолой

Действующий обладатель чемпионского пояса по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов сказал, что не испытывает давления перед реваншем с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Я и без Дуродолы являюсь первым в рейтинге WBC. Но это реванш, это принципиально, Дуродола достаточно неплохо выступил в Казани. Я думаю, он так же уверен в своей победе. И этот факт делает бой более интересным. На этот бой можно многое «навешать» – поединок у меня дома, дополнительная ответственность, главный бой вечера, реванш... Но внутренне я абсолютно спокоен сейчас, по ощущениям для меня это обычный бой. Никакого волнения больше, чем обычно, я не испытываю. Я уже достаточно долгое время нахожусь в тренировочном лагере, форма отличная, теперь остается подвести себя в оптимальном состоянии к бою», - сказал Кудряшов «Р-Спорт».

Напомним, что Кудряшов встречался с Дуродолой в ноябре 2015 года и проиграл нокаутом во втором раунде. Всего за карьеру россиянин провел 21 бой, 20 из которых выиграл.