«Динамо» выставит на трансфер Нарубина, Белорукова, Темникова и Маркелова

Московское «Динамо», спустя год вернувшееся в российскую премьер-лигу, выставит на трансфер группу игроков, сообщает «Матч ТВ».

Среди тех, с кем готовятся расстаться бело-голубые, - вратарь Сергей Нарубин, защитник Дмитрий Белоруков, полузащитники Иван Темников и Иван Маркелов. В ближайшие дни клуб официально объявит об этом решении.

В то же время присоединиться к «Динамо» может бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич. 28-летний босниец принадлежит «Штутгарту», а вторую половину сезона выступал на правах аренды за «Палермо». В чемпионате Италии он принял участие в семи матчах и результативными действиями не отметился.