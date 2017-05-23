Виктор Гусев прокомментирует матчи гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017
Федерация компьютерного спорта России объявила состав комментаторов гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017, который пройдёт с 26 по 28 мая в Yota Arena.
Организаторы привлекли для освещения матчей команду студии RuHub, известных независимых стримеров, а в роли специального комментатора матчей по FIFA 17 выступит профессиональный комментатор «большого» футбола Виктор Гусев.
Полный состав комментаторов Кубка России по киберспорту 2016:
Dota 2:
Ярослав «NS» Кузнецов
Сергей «Smile» Ревин
League of Legends:
Дмитрий «Zak Bandicoot» Кулькин
Юрий «Flashinthenight» Севостьянов
Александр «Medved» Козлов
Жан «Baduck» Забалуев
Hearthstone:
Александр «Happa» Знаменский
Алексей «Chaos» Шемякин
FIFA 17:
Виктор Гусев
Алексей «KabUSH» Кушниренко
Общий призовой фонд соревнований составит 7 000 000 рублей: 3 200 000 в Dota 2, 2 500 000 в League of Legends и по 650 000 в FIFA 17 и Hearthstone.