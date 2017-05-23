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Каха Каладзе: Мог перейти в «Челси» вместе с Шевченко

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе в интервью «Матч ТВ» сказал, что раньше мог перейти в «Челси» вместе с Андреем Шевченко.

– Почему вы не перешли в «Челси» вместе с Шевченко?
– Вообще-то переговоры с Абрамовичем шли, мы договорились обо всем. Но он не стал подписывать контракт, и я вернулся. Слава богу, что так произошло. Мне предложили пятилетний контракт в «Милане», и на следующий год мы попали в финал Лиги чемпионов, где выиграли во второй раз. Второй – для меня. У Андрея получается один раз. Мне повезло.

– Обсуждали с Андреем этот переход?
– Нет, Андрей взрослый человек и сам принимал решение. Мы должны его уважать. Хотя я тоже считаю, что он не должен был переходить в «Челси». И естественно, ему было некомфортно, что он не играл там.

– В Италии вас до сих пор узнают?
– Да. И привет передают, приятно. Тогда тоже уважали все. Ну, если это болельщики «Милана», а не «Интера»! Но проблем с этим у меня никогда не было.

Каладзе выступал за «Милан» с 2000 по 2010 года, сыграв 281 матч и забив тринадцать голов.

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