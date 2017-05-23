«Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию Моуринью перед матчем с «Аяксом»

«Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию главного тренера Жозе Моуринью, которая должна была состояться в Стокгольме в преддверии финального матча Лиги Европы с «Аяксом».

Это решение было принято в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне на стадионе «Манчестер Арена». После окончания концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Не менее 22 человек погибли и еще около 50 пострадали.

«Мы уверены, что в этих обстоятельствах вы поймете наше решение. Сейчас все наши мысли о жертвах и их семьях в это ужасно трудное время», - говорится на официальном сайте манкунианцев.

Матч «Аякс» - «Манчестер Юнайтед» пройдет в столице Швеции в среду.