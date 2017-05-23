Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл6 : 3Анахайм
Баскетбол  Сан-Антонио115 : 129Голден Стэйт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кожевников: Не думаю, что Знарка нужно менять

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «Советскому спорту» слухи о назначении в сборную России Дмитрия Квартальнов и рассказал о том, кто, по его мнению, должен готовить команду к Олимпийским играм в Пхенчхане.

– Я не думаю, что Знарка нужно менять. Я не знаю, что там происходит. Это дело Федерации хоккея России. Слухов много ходит. И про кандидатуру Быкова слышал, теперь вот про Квартальнова. Я думаю, что перед Олимпиадой нет смысла менять тренера. Человеку нужно дать спокойно доработать, а после Пхенчхана уже разбираться что и как. Сейчас встряску делать не надо, – сказал Кожевников.

Напомним, что на прошедшем в Германии и Франции чемпионате мира российская команда заняла третье место. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Крикунов – о сборной России: Не нужно сейчас что-то менятьГлавный тренер «Автомобилиста» прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России.Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов.Борис Михайлов: Снимать Знарка? Так вопрос не стоитИзвестный хоккейный эксперт Борис Михайло прокомментировал для «Советского спорта» появившуюся информацию о том, что кандидатура Дмирия Квартальнова может рассматриваться в качестве наставника национальной сборнойВячеслав Фетисов: Россия проиграла не лучшему составу Канады, наши игроки допустили детские ошибкиДвукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от команды Канады на чемпионате мира в Кельне и Париже.Как сэкономить на поездке на чемпионат мира по хоккеюКак сэкономить на поездке на чемпионат мира по хоккеюЛайфхаки от журналистов «Советского спорта»Сергей Бобровский: ЧМ-2017? Сборная России играла здорово (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался о возможном исключении «Металлурга» из КХЛ, а также оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.А лучший – Василевский. Оценки игрокам сборной РоссииА лучший – Василевский. Оценки игрокам сборной России«Советский спорт» проанализировал выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.Владислав Наместников: Готов при любой возможности приехать в сборную РоссииНападающий «Тампы» и сборной России Владислав Наместников рассказал о своих задачах на ближайший год.Леонид Вайсфельд: Сборная России могла в Кельне и победитьЛеонид Вайсфельд: Сборная России могла в Кельне и победитьОбозреватели «Советского спорта» подвели итоги чемпионата мира с известным хоккейным функционером Леонидом Вайсфельдом.Шведы, чехи и швейцарцы сыграют в одной группе с россиянами на ЧМ-2018Хоккеисты сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).Александр Кожевников: Бронза ЧМ – наше реальное местоАлександр Кожевников: Бронза ЧМ – наше реальное местоДвукратный олимпийский чемпион подвел итоги чемпионата мира по хоккею.Александр Юдин: В первый раз в жизни мы были чуть-чуть сильней канадцев и проиграли имСеребряный призер чемпионата мира-2002 года Александр Юдин оценил выступление сборной России на завершившемся мировом первенстве.Василевский настраивается на четвертый период. Сборная возвратилась из КельнаВасилевский настраивается на четвертый период. Сборная возвратилась из КельнаРано утром сборная России возвратилась из Кельна с чемпионата мира. В аэропорту ее тепло встретили болельщики и журналисты.Крис Ли: Было бы интересно посмотреть, кто бы выиграл, продолжай мы играть в овертаймеЗащитник сборной Канады Крис Ли рассказал о своих чувствах после финала чемпионата мира со Швецией (1:2 Б) в Кельне.Врач сборной России: К началу сезона Белов будет готовВрач сборной России Егор Козлов сообщил, что капитан команды Антон Белов успеет восстановиться к старту сезона-2017/18 после травмы задней поверхности бедра.Сергей Черкас: Если бы Россия играла с Канадой в финале, там уже была бы другая историяЗаслуженный тренер России Сергей Черкас дал оценку выступления российской сборной на чемпионате мира.Евгений Малкин: Советую тренерскому штабу сборной пристальнее следить за НХЛНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею.Николай Соловьев: Поражен тому количеству негатива, который обрушился на нашу команду после поражений на чемпионате мираЗаслуженный тренер России Николай Соловьев оценил выступление российской сборной на чемпионате мира.Владимир Плющев: Квартальнов в сборной? Он не пользуется авторитетомВладимир Плющев: Квартальнов в сборной? Он не пользуется авторитетомЭкс-главный тренер сборной России высказался о возможном назначении на пост главного тренера сборной Дмитрия Квартальнова.Игорь Есмантович: Игроки ЦСКА продемонстрировали на чемпионате мира настоящий армейский характерПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил армейцев, завоевавших бронзовые медали чемпионата мира.
Бокс
Владимир Хрюнов: Матч Устинов – Окендо планируется провести 8 июля в Лондоне
Футбол
Массимо Каррера: Надеюсь, Промес останется игроком «Спартака» к нашему старту в Лиге чемпионов
Футбол
ЦСКА просмотрит вратаря нальчикского «Спартака» на сборе в Австрии
Футбол
«Спартак» готов увеличить зарплату Зе Луишу
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Вячеслав Быков
Вячеслав Быковвсе новости
Александр Кожевников
Александр Кожевниковвсе новости
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальноввсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ОИ-2018
ОИ-2018