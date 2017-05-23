Александр Кожевников: Не думаю, что Знарка нужно менять

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «Советскому спорту» слухи о назначении в сборную России Дмитрия Квартальнов и рассказал о том, кто, по его мнению, должен готовить команду к Олимпийским играм в Пхенчхане.

– Я не думаю, что Знарка нужно менять. Я не знаю, что там происходит. Это дело Федерации хоккея России. Слухов много ходит. И про кандидатуру Быкова слышал, теперь вот про Квартальнова. Я думаю, что перед Олимпиадой нет смысла менять тренера. Человеку нужно дать спокойно доработать, а после Пхенчхана уже разбираться что и как. Сейчас встряску делать не надо, – сказал Кожевников.

Напомним, что на прошедшем в Германии и Франции чемпионате мира российская команда заняла третье место.