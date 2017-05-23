«Терек»: Оздоев летом покидает клуб, Иванов остается
Генеральный «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что Магомед Оздоев покидает грозненский клуб по истечению срока аренды, а Олег Иванов остается в команде.
«С Ивановым у нас сейчас все в процессе, дедлайна никакого нет, все будет у нас с ним хорошо. По Оздоеву переговоров не ведем, соответственно, он покидает клуб по истечении арендного соглашения», - сообщил Айдамиров «Р-Спорт».
Напомним, что Оздоев перешел из казанского «Рубина» в «Терек» зимой по договору аренды на шесть месяцев и провел шесть матчей.
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