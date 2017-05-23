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Антон Черепенников: Итоговые инвестиции в Yota Arena составили больше $10 миллионов

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Управляющий партнер холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью «РИА Новости» рассказал об объеме инвестиций в Yota Arena.

«Итоговые инвестиции составили больше 10 миллионов долларов: во-первых, мы довольно ощутимо потеряли из-за курса доллара, во-вторых, мы уже по ходу строительства что-то додумывали и доделывали, чего не было запланировано изначально. По плану мы рассчитываем выйти на окупаемость за семь лет, и этот график нас устраивает», — сказал Черепенников.

Yota Arena создана как современное многофункциональное место отдыха и является одной из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров и профильных игровых мероприятий. Открытие арены состоялось 19 мая.

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