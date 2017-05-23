Денис Глушаков: Матч с португальцами – особенный

Капитан московского «Спартак» и игрок сборной России Денис Глушаков сказал, что матч с командой Португалии станет для него особенным.

«Для меня это будет особенный матч. Если бы удалось забить Португалии на родном стадионе – это было бы просто супер. Но тут многое зависит от того, на какой позиции буду играть в сборной. Станислав Черчесов видит меня, скорее, ближе к опорной зоне. Не факт, что у меня будет достаточно пространства и свободы, чтобы подключаться к атакам, как это происходит в «Спартаке. «Если получится занять одно из первых двух мест в группе, это вдохнет в нас уверенности. Но самое главное - сыграть достойно, от души, от сердца. Наша команда – это сплав молодых ребят с горячей кровью и футболистов поопытнее, тоже не очень старых. В ближайшем будущем у нас должна получиться хорошая боевая команда, но в данный момент мы все же переживаем этап перестройки. У нас нет своего Криштиану Роналду или Лионеля Месси, поэтому результата мы добьемся только в том случае, если покажем слаженную командную игру и сумасшедшую самоотдачу», – сказал Глушаков в интервью ФИФА.



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

