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Денис Глушаков: Матч с португальцами – особенный

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Капитан московского «Спартак» и игрок сборной России Денис Глушаков сказал, что матч с командой Португалии станет для него особенным.

«Для меня это будет особенный матч. Если бы удалось забить Португалии на родном стадионе – это было бы просто супер. Но тут многое зависит от того, на какой позиции буду играть в сборной. Станислав Черчесов видит меня, скорее, ближе к опорной зоне. Не факт, что у меня будет достаточно пространства и свободы, чтобы подключаться к атакам, как это происходит в «Спартаке. «Если получится занять одно из первых двух мест в группе, это вдохнет в нас уверенности. Но самое главное - сыграть достойно, от души, от сердца. Наша команда – это сплав молодых ребят с горячей кровью и футболистов поопытнее, тоже не очень старых. В ближайшем будущем у нас должна получиться хорошая боевая команда, но в данный момент мы все же переживаем этап перестройки. У нас нет своего Криштиану Роналду или Лионеля Месси, поэтому результата мы добьемся только в том случае, если покажем слаженную командную игру и сумасшедшую самоотдачу», – сказал Глушаков в интервью ФИФА.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

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