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Джорджевич и Мак вызваны в национальные команды

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Футболисты «Зенита» Лука Джорджевич и Роберт Мак вошли в списки игроков, вызванных в расположение сборных Черногории и Словакии.

Лука Джорджевич отправится в расположение сборной Черногории, а Роберт Мак – словацкой команды.

Напомним, 4 июня черногорцы дома проведут товарищеский матч против сборной Ирана, а через шесть дней в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018 встретятся с командой Армении.вызваны

Сборная Словакии 10 июня в гостях сыграет со сборной Литвы.

После пяти матчей сборная Черногории с семью очками идет на втором месте в группе Е, словаки, набрав девять баллов, находятся на той же строчке в группе F.

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