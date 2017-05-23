Руслан Нигматуллин: Бронзовые медали «Зенита» выглядят жалкими

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценивал выступление «Зенита» в завершившемся чемпионате России.

- Питерцы вылетели отовсюду, и бронзовые медали РФПЛ при бюджете и задачах клуба выглядят, честно говоря, жалкими, - цитирует Нигматуллина «Газета.Ru. - Не думаю, что кто-то в Санкт-Петербурге будет отмечать бронзу и попадание в Лигу Европы на следующий сезон.

- Будет ли Луческу и дальше руководить сине-бело-голубыми или же его уволят по ходу межсезонья?

- Здесь важную роль сыграют контрактные дела и огромные выплаты, которые получит румын в случае увольнения. Хотя у «Зенита», конечно, нет каких-то финансовых трудностей. По моему мнению, смена тренера питерцами была бы логичной, но тут опять же нужно очень хорошо подумать, кого назначать на это место, - руководство клуба только что обожглось, несмотря на то что кандидатура Луческу казалась во всех отношениях подходящей, Мирча считался квалифицированным специалистом, умеющим работать и с иностранцами, и с русскоговорящими футболистами. Однако кроме скандалов и постоянных обвинений всех, но только не своих игроков и самого себя, мы ничего не увидели.