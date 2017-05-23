Дмитрий Балашов: Ущерб, нанесенный стадиону «Арсенала», составил примерно один миллион рублей

Генеральный директор «оружейников» Дмитрий Балашов оценил ущерб, который был нанесен болельщиками «красно-белых» стадиону в Туле во время матча 30-го тура чемпионата России.

- Точной калькуляции нет, но порядок цифр (ущерба) примерно около 1 миллиона рублей. Честно говоря, мы ждали хотя бы какого-нибудь звонка, факса, письма от «Спартака», но ничего не дождались. Но нам сейчас совершенно не до этого, задача номер один – восстановить поле и стадион к решающему матчу сезона. Пройдет время, мы подумаем. Ждали реакции от «Спартака», но нет, так нет», - цитирует Балашова «Р-Спорт».

Напомним, что во время матча болельщики «Спартака» жгли файеры и ломали сиденья на стадионе, а также перелезали через заградительные решетки. После окончания матча они выбежали на стадион и сломали ворота.