Руслан Нигматуллин: Подтвердить чемпионство «Спартаку» будет очень непросто

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России прокомментировал чемпионство «Спартака» в интервью «Газета.ру».

- Что для вас стало событием завершившегося сезона в чемпионате России по футболу?

- Здесь двух мнений быть не может - это, конечно же, чемпионство «Спартака», первое для клуба за последние 16 лет. Его все заждались, и я, как бывший спартаковец, естественно, успеху команды порадовался. Также отмечу выигрыш Кубка России «Локомотивом», в составе которого я тоже в свое время выступал.

- Заслуженно ли стали чемпионами красно-белые в этом году?

- Начнем с того, что незаслуженно победить в первенстве страны невозможно. Поэтому все эти разговоры о том, что «Спартак» победил из-за слабости соперников, я бы назвал завистью.

- Главная, на ваш взгляд, причина успешного выступления столичного клуба в завершившемся сезоне?

- Грамотная тренерская работа - тактика, физика, слаженный коллектив, все это было у «Спартака» в чемпионате-2016/2017. Состав, безусловно, тоже был хорошим, однако сказать, что у красно-белых он был лучшим среди всех, нельзя. Впрочем, нельзя и сказать, что этот состав был нечемпионским.

- Чего ждать болельщикам «Спартака» от следующего сезона?

- Понятно, что подтвердить чемпионство команде будет очень непросто, «Зенит» и ЦСКА станут еще более серьезными соперниками в предстоящем розыгрыше РФПЛ, может, кто-то еще добавится. Плюс к этому спартаковцам предстоит еще и Лига чемпионов. При этом не скажу, что это пойдет в минус из-за якобы необходимости «разрываться» между двумя турнирами, так будет даже интереснее.