Азербайджан выдвинет свою кандидатуру на проведение летней Олимпиады-2028

Азербайджан выдвинет свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр в 2028 году, заявил министр спорта и молодежи страны Азад Рагимов.

«Среди кандидатов на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году Азербайджана нет. Мы обратимся в Международный олимпийский комитет в связи с 2028 годом. В 2020 году мы подадим свою заявку. Это решение президента Национального олимпийского комитета», - сказал министр.

Предыдущие летние Олимпийские игры прошли в прошлом году в Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 2020 году Игры пройдут в Токио.